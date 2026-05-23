最初に結論：進化したスポーツ・健康管理機能を備える「WATCH FIT 5」シリーズや高性能イヤホン「FreeBuds Pro 5」などが登場記事の重要ポイント：1：WATCH FIT 5 Proは1.92インチの大画面、本格スポーツ機能を搭載2：FreeBuds Pro 5はシリーズ最高音質＆ANC、軽量化と快適な装着感3：「ONE PIECE」コラボモデルも。細部までこだわった四皇デザインがすごいファーウェイ・ジャパンは5月21日、「2026年 Q2新製品発表会」を開催。ウ