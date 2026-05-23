昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花が、最新姿を公開した。２３日までにインスタグラムを更新し「最近のあれこれ」と記して、練習風景やプライベートの様子をまとめた動画を投稿。「日本のお友達がモントリオールに練習しに来てくれましたオフの日に遊びも誘ってもらい、充実した１週間でしたこれからどんどん練習が大変になりますが、毎日頑張ります」とつづり、同男子でミラノ・