◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２３日・バンテリンドーム）広島・石原貴規捕手が２年ぶりの本塁打を放った。１点ビハインドの４回２死、左翼スタンドに飛び込むソロだ。２４年７月１３日・ヤクルト戦（マツダ）以来の一発。「少し先でしたが、しっかり振り切ることができました」。２回までに３失点した先発・森下を救う一撃で、同点に追いついた。