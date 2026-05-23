◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西▽第１８節広島―名古屋（２３日・Ｅピース）広島と名古屋の一戦は、前半を終了し、２―１で広島リードで折り返した。２試合連続完封勝利中の４位・広島は、ホームに西地区で１位の可能性を残す２位・名古屋をホームに迎えた。前半３３分、広島は激しいプレスからボールを奪うと、ＭＦ川辺駿のスルーパスからＦＷ中村草太が左足で２試合連続ゴールを決め、先制。オンフィールドレビュー