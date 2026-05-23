５月２３日の京都９Ｒ・メルボルントロフィー（３歳１勝クラス、芝１６００メートル＝１１頭立て）は、松山弘平騎手が乗った８番人気のテイエムアイラン（牝３歳、栗東・宮地貴稔厩舎、父ミッキーアイル）が、好スタートからハナを奪うとそのまま後続を振り切って２勝目を挙げた。通算成績は７戦２勝。３／４馬身差の２着に３番人気のリアンマヒナ（岩田望来騎手）が入り、さらにハナ差の３着に２番人気のエイシンティザー（武豊