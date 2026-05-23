◆大相撲▽夏場所１４日目（２３日、両国国技館）幕下・玉欧山（鳴戸）が七番相撲で勝ち越した。同・峰刃（錣山）を突き落とした。無傷の３連勝から３連敗とぎりぎりの戦いを強いられ「途中足が腫れて、稽古場に下りられなくなって自信をなくしていた」と明かした。母でパラグアイ出身の金沢ソニアさんが愛知・田原市でワッフルを販売し、ＴＢＳ系「マツコの知らない世界」で紹介されたこともある。玉欧山が優勝すれば「赤字