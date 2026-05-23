◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2026年5月23日みずほペイペイD）台湾プロ野球の味全ドラゴンズの公式チアリーダー「DragonBeauties（ドラゴンビューティーズ）」のメンバー5人が、みずほペイペイドームで華やか応援を披露。スタンドを盛り上げた。22日からの日本ハム3連戦を「ホークスアジアンデー」と銘打ち、限定グルメや音楽などさまざまなイベントを開催。日本でも人気のチア、リン・シャン（林襄）、イ・