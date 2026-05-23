まもなく6月。新しい環境や友だちとの関わりの中で悩みを抱える子どもたちも少なくありません。「つらい気持ちは、一人で抱えなくていいんだよ」と、子どもたちの心の“モヤモヤ”にそっと寄り添う、一冊の絵本を取材しました。【写真を見る】わかりやすく解説 子どものストレス対処法が絵本に 子どもの“SOS”に寄り添う心の絵本「ぼくとモヤモヤ」都内の保育園。子どもたちが真剣に耳を傾けるのは、1冊の絵本です。タイトルは