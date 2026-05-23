【蘇州共同】アジア太平洋経済協力会議（APEC）の議長国を務める中国が閣僚会合に合わせ、自国が未加盟の環太平洋連携協定（TPP）の関連行事を開いたことが23日、分かった。中国が加盟する「地域的な包括的経済連携（RCEP）協定」との対話会の形を取った。TPPやRCEPの組織的決定を経ていないとみられ、TPPへの早期加盟を目指す中国側の政治的思惑を指摘する声が出ている。両協定に加盟している日本は出席していないとみられ