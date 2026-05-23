コスプレイヤーのえなこがが23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。【写真】豪華な衣装に驚嘆の声…日本の神様をイメージしたコスプレを披露したえなこえなこは、日本神話を代表する「豊雲野神（とよくもののかみ）」をイメージした衣装で登場。その豪華さに報道陣からも感嘆の声が上がった。「キャラクターに命を吹き込むと世界的に知られるコスプレ