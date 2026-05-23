23日の東京9R・カーネーションCは、G16勝イクイノックスの全妹イクシード（木村、父キタサンブラック）が差し切った。単勝1・3倍の支持に応える勝利。6番手で迎えた直線、ジワジワと前との差を詰めるとゴール寸前で首差捉え切った。鞍上のルメールは「まだ緩さがあるけど、コンディションは良かった。まだまだ馬体のパンプアップが必要で伸びしろがある。距離は2000メートル以上がいいね」と相棒の成長に期待していた。昨年の