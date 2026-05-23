沖縄・辺野古沖で船が転覆し、修学旅行中の女子高校生と船長が亡くなった事故で新たな動きです。内閣府沖縄総合事務局は、船長を海上運送法違反の疑いで刑事告発しました。【写真を見る】「なんで死んでるの。起きなよ知華」遺族がつづる悲痛な思い死亡した船長を刑事告発 学校側から謝礼も沖縄県名護市の辺野古沖で、修学旅行中だった同志社国際高校の生徒を乗せた2隻の船が転覆した事故から2か月あまり。内閣府・沖縄総合事