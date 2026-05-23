◇プロ野球 パ・リーグ 楽天-ロッテ(23日、楽天モバイルパーク)ロッテの井上広大選手が3回に第3号ホームランを放ちました。1点を追う3回、先頭の井上選手は楽天先発・早川隆久投手のストレートにバットを合わせると、打球は右中間へ伸びてそのままスタンドイン。同点のソロホームランとなりました。打球速度は167キロ、飛距離は120メートルでした。井上選手は「打ったのは真っすぐです。先頭だったのでとにかく塁に出ようと思って