特別仕様車「エブリイ Jリミテッド」専用の“純正アクセサリー”登場！スズキは2026年5月8日に軽商用車「エブリイ」と特別仕様車「Jリミテッド」の一部仕様変更を行い、新たなモデルを発売しました。今回の変更は大幅改良ともいえる内容になっており、多岐にわたる進化を遂げています。【画像】これが「エブリイ Jリミテッド」の「ブラックスタイル」です！ 画像を見る（23枚）まず外観については、フロントフェイスのデザイ