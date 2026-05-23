＜OPEN UP Ladies Tournament（1日競技）◇22日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉）◇6,370ヤード・パー72＞ 今回もあと一歩…。山田もゆは「67」のラウンドで5アンダーの2位タイフィニッシュ。先週の第5戦に続いて、またも1打差で優勝に手が届かなかった。関東圏での試合が多いネクヒロに長崎から今季フル参戦中の23歳。地元には帰らずに臨む次戦で改めて初優勝にチャレンジする。雨に濡れるネクストヒロインその視線の先はイーグ