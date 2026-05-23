＜OPEN UP Ladies Tournament（1日競技）◇22日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉）◇6,370ヤード・パー72＞ 昨季2勝の臼井蘭世は上がりの3連続バーディなどで「67」をマーク、５アンダーの２位タイと２戦連続のトップ10入りを果たした。オーバースイングを矯正するスイング改造に取り組んでおり、開幕からなかなか結果が出ていなかったが「やっと調子に乗ってきました」。プロテストに向けて、さらに勢いをつけていきたいところだ