＜ブリヂストンレディス3日目◇23日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞ラウンド開始後に中止になった前日、強い雨・ 風のなかプレーした青木瀬令奈は、“仕切り直し”となった第2ラウンドもしっかりと耐え抜いた。この日の早朝は「ひさびさにヒートテックを3枚着て、カイロも4個持っていきました」というほどの寒さ。さらにコースを舞った風が多くの選手を苦めたが、そのなかで記録した価