エリート建築士の夫と5歳の息子を持ちながら不倫を続ける“シタ妻”が、自身の枕営業を暴露した元同僚に道端で土下座をさせる、“逆公開処刑”を遂行させた。【映像】暴露された美月（桜井日奈子）の枕営業シーン5月22日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で「余命約3ヶ月」の宣告を受