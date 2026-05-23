「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（２３日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・入江大生投手が先発し、初回に打者一巡の猛攻を浴び、１回６安打６失点で降板した。１番・長岡、２番・サンタナと簡単に２死を奪ったが、３番・内山から１四球を挟み６連打。投手・高梨にも左越え二塁打を許すなど、１イニングに６０球を費やした。