俳優のナムグン・ミン、アン・ウンジンが主演する韓国ドラマ『恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜』（ノーカット日本語字幕版／全21話）が、あす24日午後6時より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週土曜 後6：00〜、後8：00〜／毎週日曜 後4：00〜、後6：00〜、後8：00〜）【場面ショット】ナムグン・ミン、アン・ウンジンを抱きかかえ急接近同作は、激動の時代に、幾度離れても惹かれ合う男女の確固たる愛