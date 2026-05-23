アメリカ国防総省は、機密扱いだったUFOなど未確認異常現象に関する資料の第2弾を公開しました。【映像】米国防総省 UFO関連資料第2弾公開国防総省は22日、政府が保有するUAP=未確認異常現象に関する動画や文書など64点を新たに公開しました。2024年に撮影された映像では、球体のように見える物体が時々光を放ち、水面すれすれを高速で移動する様子が確認できます。2023年に撮影された映像では、空中を浮遊する丸い物体が