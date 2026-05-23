ボーイズアイドルグループ・GOT7のBamBam（ベンベン）が23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。【写真】ブラウン系で統一したスーツ姿のGOT7・BamBamBamBamは、ネクタイとスーツをブラウン系で統一し、落ち着いた雰囲気を演出。シンプルな上品さが際立つスタイリングとなり、大人っぽい魅力を放った。片手をポケットに入れながら自然な笑顔で手を振る姿