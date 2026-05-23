天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、都内で開催されている「ラオスフェスティバル」の開会式に出席されました。【映像】国学院大学博物館を訪れた佳子さまと悠仁さま愛子さまは、午前10時過ぎ、東京・代々木公園で開催されている「ラオスフェスティバル」の開会式に民族衣装を着て出席し、ラオス国立舞踊団による歓迎の舞などに笑顔で拍手を送られていました。愛子さまは、去年11月、初の公式外国訪問先としてラオスを訪問され