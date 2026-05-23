日本郵便の元社員をめぐる贈収賄事件で、逮捕された元社員が少なくとも5年前から接待を受けていたことがわかりました。【映像】連行される容疑者日本郵便の元社員・米田伸之容疑者（37）は、おととしと去年、運送会社に便宜を図った見返りに120万円相当の賄賂を受け取った疑いがもたれています。運送会社の代表らも贈賄の疑いで逮捕されました。米田容疑者は2年前から入札価格を決められる「主任」になりましたが、その後の