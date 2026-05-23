「中日−広島」（２３日、バンテリンドーム）広島の先発・森下暢仁投手がまたしても初回に失点し、早々に逆転を許した。攻撃陣は初回に小園が適時二塁打を放ち、１点を先制。援護を受けてマウンドに上がった森下だったが、１死から連打でピンチを招くと、４番・細川に犠飛とされて同点に追いつかれた。さらに阿部に中越え二塁打。次打者・石伊に左前適時打を食らって勝ち越しを許した。仕切り直しを期した二回も先頭・鵜飼