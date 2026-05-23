お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長さん（32）が2026年5月17日、自身のインスタグラムを更新。32歳の誕生日を報告した。「私お誕生日おめでとうございます！」アンゴラ村長さんは、「今日で32才になりました！」と報告し、肩出しコーデのアップショットや切り替えデザインのノースリーブワンピ姿を投稿。「私お誕生日おめでとうございます！」と自らを祝福。「32も好きなことを死ぬ気で頑張りますのでどうぞよろしく頼み