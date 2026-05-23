高市首相がスピードスケート五輪メダリストの高木美帆（32）に国民栄誉賞の授与の検討を指示したことが5月22日、明らかになった。高木は今春で引退したが、冬季五輪で日本勢最多の通算10個のメダルを獲得している。【こちらも読む】坂本花織に“敏腕プロデューサー”の将来性…指導者転身だけでない表現力女王の次なる舞台「国民栄誉賞」といえば、最新受賞者は2023年の元車いすテニス選手の国枝慎吾（42）で、これまで授与さ