俳優・坂口憲二が、ドラマで共演した俳優・窪塚洋介との２ショットを披露し話題を呼んでいる。坂口は２３日、自身のインスタグラムを更新。「洋介とＧＤＣ」と記すと、窪塚と並んでポーズを決める２ショットを、カラー版とモノクロ版でアップした。この投稿には「かっこよ」「キングとドーベルマン」「お二方ともかっこよすぎ！」「ＩＷＧＰ大好きでした」「この２人は強すぎ」「朝からエネルギーもらいました！」「すごいツ