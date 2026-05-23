◆春季近畿大会▽１回戦立命館宇治１１―９立命館宇治（２３日、わかさスタジアム京都）開幕戦は履正社が２０安打で９得点を奪いながらも初戦で敗退した。優勝した２０１６年以来、１０年ぶりの勝利はならなかった。多田晃監督は「失点が多かった。夏までに大きな課題ができた。ビッグイニングをつくられることが多い」と、肩を落とした。大阪勢は２０２４年の大院大高、２５年の大阪桐蔭に続いて１回戦で姿を消した。履正