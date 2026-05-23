人気のさっぱり中華サラダを作ってみた 気温の高い日が少しずつ増えてくると、火を使わずに作れる、さっぱりとしたサラダが食べたくなります。今回はクックパッドで590件以上のつくれぽが寄せられている人気レシピ、「トマトときゅうりとツナのさっぱり中華サラダ」に挑戦しました。和えるだけで簡単に作れて、さっぱりおいしいと評判のレシピです。 きゅうりはスライサーで薄く切るのがポイント 1. トマトはへたを取って乱切り