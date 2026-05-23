テレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜・深夜０時１５分）の公式サイトが２３日に更新され、今月１８日の放送内容について謝罪した。番組内で、歌手でタレント・あのが嫌いな芸能人としてタレントの鈴木紗理奈の名前を出し、物議を醸していた。発言したあのに対して「不本意な発言を誘導」したことを詫び、「番組の不適切な質問および演出」が招いた結果だと説明した。「お詫び」「５月１８日放送『あのちゃんねる』放送内容に