見た目で選ぶか、履き心地で選ぶか……。街でよく見かけるナイキの定番「エア フォース1」と「エアマックス」だが、いざ買うとなるとどっちを選べばいいか迷う人も多いはず。一見すると似たポジションに見えるが、実際は“得意なシーン”がはっきり分かれる2足。コーデを優先するのか、歩きやすさを取るのかで選び方は変わってくる。この記事では、それぞれの特徴と使いどころを整理しながら、自分に合う1足を選びやすくまとめた