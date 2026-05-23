秋篠宮家の佳子さまと悠仁さまは、日本とベルギーの国交樹立160周年を記念した特別展をご覧になりました。佳子さまと悠仁さまは23日午前、東京・渋谷区の国学院大学博物館を訪問されました。この特別展は、国交樹立160周年を迎える日本とベルギーの交流の軌跡をたどるもので、おふたりは、明治天皇がベルギーに寄贈した宮川香山作の花瓶や金地の文箱などをご覧になりました。佳子さま「色々な濃さで描いているんですね」悠仁さま「