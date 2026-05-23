俳優の西野七瀬が23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。西野はアシンメトリーなデザインが印象的な、カーペットと同じオレンジのドレス姿で登場した。大胆に肩をのぞかせたスタイルで、上品さの中にも華やかさをプラス。立体感のあるフリルディテールが存在感を放ち、シンプルながらも洗練された着こなしを披露した。【全身ショット】大胆に肩をのぞかせ