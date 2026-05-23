テレビ朝日系バラエティー『あのちゃんねる』（月曜深0：15）の公式サイトが、18日深夜放送回をめぐって「お詫び」を掲載した。【画像】テレ朝『あのちゃんねる』“嫌いな芸能人告白”企画に謝罪18日放送の番組では、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出し、ネット上で話題となっていた。同局は22日、オリコンニュースの取材に対し「番組スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことに