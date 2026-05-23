歌手でタレントのあのが２２日、自身のＸを更新。北海道でのホールアツアーを行ったことを報告した。あのは３月の神奈川を皮切りに、全国ツアー「ａｎｏＨａｌｌＴｏｕｒ２０２６ＤＵＡＬＤＩＮＥＲ」を開催中で、２２日には８カ所目となる北海道・札幌でライブ。「ホールツアー北海道札幌してた！でした有難う御座いました。最高すぎた今日、毎回最高すぎて、次やばいってなるけどついに次ラスト大阪、、コイヨ」