未来の肌を守るために！なんとなくケアを卒業して「UV対策」を最新化しよう【画像で見る】正しいUVケアができていないと、どんな肌トラブルに？UVケアに関する疑問を読者アンケートで大募集。その結果を踏まえ、多くの人が悩んでいる紫外線対策の基礎知識について、皮膚科専門医の泉さくら先生に教えてもらいました。皮膚科専門医 泉 さくら先生教えてくれたのは▷皮膚科専門医 泉 さくら先生COCOメディカルクリニック院長。