米地元紙『シカゴ・サン・タイムズ』は22日（日本時間23日）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手の通訳を務める八木賢造氏にフォーカスし、記事を公開した。村上と二人三脚で歩む同氏だが、昨年まではスポーツ界と無縁の会社員。突然のキャリアチェンジが紹介されている。 ■転機は元同僚からの電話 『シカゴ・サン・タイムズ』は、「ビジネス界から野球界へ転身した通訳・八木賢造氏、ホワイトソックス村上宗隆を