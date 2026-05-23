◇インターリーグホワイトソックス―ジャイアンツ（2026年5月22日サンフランシスコ）サンフランシスコにもメジャーで流行中の“半裸集団”が出現した。試合は地元のジャイアンツが4回に大量9得点を奪われ、試合中盤で敗色濃厚となったが、試合展開お構いなしに、上半身裸の男たちは年狂的な大盛り上がりを見せた。盛り上がりが最高潮に達したのは5点リードしたホワイトソックスの8回の攻撃時だった。2死一塁から村上が打