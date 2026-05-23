20日の園田競馬メイン11Rでは「J―PLACEよかわ開設13周年記念」（B1、ダート1230メートル）が行われ、5番人気スネークアイズ（牡6＝田中範、父ホッコータルマエ）が3レースぶりに勝利。鞍上の笹田知宏は3月24日以来となるメイン競走勝利を挙げた。抜群のスタートを切り、前3頭の先頭争いを見ながら4番手を追走。3コーナーから進出を開始し、4コーナーの立ち上がりでは早め先頭に躍り出た。内から小牧太騎乗の4番人気ショウナン