元乃木坂46でタレントの佐藤楓（28）が23日までに自身のインスタグラム更新。親友のグループ卒業を祝福した。自身のインスタグラムで「卒業おめでとう」とつづり始めた。「出会えてよかった。私にとっても太陽！」と21日にグループを卒業した3代目キャプテン梅澤美波との2ショットや卒業コンサート後の同期との記念写真などを投稿した。最後に「ズッ友。親友」と締めた。ファンからは「これからもずっと仲良しでいてね」