５月２３日、大阪市住之江区でトレーラーが歩道に乗り上げる事故があり、１人が搬送され軽傷です。 【写真を見る】トレーラーが歩道に乗り上げ１人軽傷…金属製の柵を約１０ｍなぎ倒す大阪・住之江区 ２３日正午ごろ、大阪市住之江区新北島４丁目で大和川通（府道４２号）を西向きに走っていたトレーラーが、歩道に乗り上げました。 警察によりますと、運転手にけがはありませんで