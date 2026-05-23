お笑いコンビの見取り図（盛山晋太郎、リリー）が23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。【写真】正装で落ちついた笑顔を見せた見取り図見取り図は、ピシっと決めたスーツ姿で登場。キメ顔を見せるかと思わせたが、カメラマンの指示に大きなポーズで応えた。報道陣からは「Amazing！」という声が寄せられた。見取り図は「鋭いユーモアと抜群のコンビ