児童生徒が増加傾向にある特別支援学校で、学校図書館の整備、活用が遅れている。小中高校に比べて蔵書が少なく、読書活動を支援する学校司書の配置率も低い。国の有識者会議は、環境改善を求める報告書をまとめた。（新美舞、松本将統）少ない学校司書「朝ご飯、おいしそう！」「子どもたちが食べているのは、ミカン？」埼玉県富士見市の市立富士見特別支援学校高等部の教室では３月中旬、１年生６人の元気な声が飛び交って