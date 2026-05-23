中国の国旗＝北京（共同）【北京共同】中国山西省長治市の炭鉱で22日夜、ガス爆発事故があり、82人が死亡し、9人が行方不明になった。国営通信、新華社が23日伝えた。習近平国家主席は全力で負傷者の治療と行方不明者の捜索に当たり、事故原因を究明して責任を追及するよう重要指示を出した。事故当時、炭鉱では約250人が作業していたという。国営中央テレビによると、当局は既に炭鉱の安全当局者らを拘束して事情を聴いてい