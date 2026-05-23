（CNN）中国東北部山西省・長治市の炭鉱で22日夜に発生したガス爆発の死者が82人となった。国営メディアが報じた。中国国営中央テレビ（CCTV）は「救助活動は現在も継続中。死傷者数はなお集計中」と伝え、9人が依然として行方不明だと付け加えた。現時点で炭鉱に閉じ込められている人数は明らかになっていない。新華社通信は先に、炭鉱内の一酸化炭素濃度が「基準値を超えた」と報じていた。近年、中国では化石燃料からの脱却を目