◇プロ野球セ・リーグ阪神7-4巨人（5月22日、東京ドーム）4回7失点で敗戦投手となった巨人の井上温大投手について、杉内俊哉投手チーフコーチは“カード頭を任せている意味を考えて欲しい“などと苦言を呈しました。「えらい淡々と投げているなとは思いましたけどね。初回に3点取られて、『もう5回まででいいや、思いっきり投げたろ』って思えたかどうか・・・」井上投手への期待が大きいからこその苦言。持っているボールは素晴