◇Bリーグ CS決勝・第1戦 長崎-琉球(23日、横浜アリーナ)2戦先勝方式の決勝。初優勝を目指す長崎と昨季準優勝の琉球との第1戦が行われました。第1クオーター、試合開始から長崎がボールを持つと立て続けに3ポイントシュートを狙うも決められません。逆に琉球の松脇圭志選手がディープ3を決め、先制。その後もジャック・クーリー選手やアレックス・カーク選手が得点を重ねます。その後、両チームのDFが光りスコアが伸びず、6-9で迎