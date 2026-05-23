巨人は２３日に平山功太内野手（２２）が都内の病院で検査を受け、「左太もも裏の肉離れ」と診断されたことを発表。翌２４日から故障班に合流する予定だ。前日２２日の阪神戦（東京ドーム）に「１番・右翼」で先発出場した平山は、０―７で迎えた６回に先頭で迎えた第３打席、２安打目となる右翼線二塁打を放ったものの、二塁到達後に左太もも裏を押さえながら顔をしかめていた。この回で途中交代し、球場内は不穏な空気に包ま