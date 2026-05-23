歌手リッキー・マーティン（５４）のワールドツアーで欧州レッグ第１弾となったモンテネグロ公演で２１日、何者かがステージに向かって催涙ガスを噴射したため会場は混乱し、公演は一時中断された。観客やマーティンは避難して無事だったと米誌「ピープル」が２２日伝えた。マーティンの広報担当者によると、騒ぎが起きると公演の運営側は直ちに警備員らが観客を誘導して会場外に避難させ、マーティンら出演者たちもステージを